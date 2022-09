Im Rathausgarten von Reiterswiesen, im Schatten der Dorflinde, hielt der CSU-Ortsverband Reiterswiesen-Arnshausen seine Ortshauptversammlung ab. Zehn Ehrungen sowie die Delegiertenwahl für die Kreisvertreterversammlung standen auf der Tagesordnung.

Ortsvorsitzende Gudrun Heil-Franke gab einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und stellte die Pläne für das Jahr 2022 vor. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Martha Müller und C. Frank geehrt, für 20 Jahre Dr. Maria Deeg-Neuhaus und Dominik Kiesel.

Auf insgesamt 110 Jahre Mitgliedschaft in der CSU kommen Johannes Piekarski (30 Jahre) sowie Horst Schlereth und Georg Renninger (beide jeweils 40 Jahre). Im Jahr 1972 entschlossen sich mehrere Reiterswiesener, der CSU beizutreten. Daher erhielten für 50 Jahre Parteizugehörigkeit Helmut Kiesel, Wolfgang Krüger und Werner Vogel die goldene Ehrennadel. Nach den Ehrungen stand die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die besondere Kreisvertreterversammlung an. Als Delegierte wurden gewählt: Dr. Gudrun Heil-Franke, Robin Kuhn, Wolfgang Beil und Robert Kiesel. Ersatzdelegierte wurden Dorothea Deeg, Werner Vogel, Hans-Jörg Rustler und Bernd Vormwald-Kaeppele. Alle wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. Der Abend klang gemütlich rund um die neue Rundbank aus. red