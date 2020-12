Eine normale Bürgerversammlung gibt es in Ebern nicht in diesem Jahr. Das liegt vor allem an Corona. Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) versucht stattdessen die Informationen über das Stadtgeschehen auf schriftlichem Weg an die Bürger heranzutragen. "Damit erreiche ich deutlich mehr Bürger" erklärt der Bürgermeister, "normalerweise kommen zu einer Bürgerversammlung ins Rathaus bis zu 30 Leute". Auf den Dörfern sind es mitunter nur eine Hand voll Besucher.Wenn nicht gerade Themen wie Kanalsanierung oder eine Dorferneuerung anstehen, bei denen die Leute größere Ausgaben wittern.

Per Telefon oder Whatsapp

Doch Kern von Bürgerversammlungen sind nicht nur Rechenschaftsberichte des Bürgermeisters. Vielmehr geht es darum, ein offenes Ohr für die Wünsche und Anliegen der Bürger zu haben und mit ihnen über das aktuelle Stadtgeschehen zu diskutieren.

Alle Bürger haben daher laut Hennemann die Möglichkeit zu Nachfragen in den Telefonsprechstunden (dienstags 16 bis 17.30 Uhr. Eigens zur "Bürgerversammlung außer der Reihe " bietet er heute, Mittwoch, zwischen 15 und 18 Uhr Sprechstunden an, per Anruf bei Ute Linß im Bürgermeister-Vorzimmer (Ruf 09531/629-24) oder per Whatsapp an ihn persönlich, Mobiltelefon 0160/5060353). eki