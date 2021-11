Wenn Anja Tischer, ärztliche Leiterin des Kulmbacher Impfzentrums, in Sachen Corona-Impfung berät, bekommt sie immer häufiger den Einwand zu hören: "Ich glaube an Gott, und der wird mir helfen." Um solchen Argumenten entgegentreten zu können, kontaktierte sie Pfarrer Hans Roppelt von der katholischen Kirchengemeinde "Unsere Liebe Frau" (ULF).

"Theologisch ist eine solche Aussage Unsinn", meint dieser, "der liebe Gott hat mir ja auch Hirn und Verantwortung geschenkt." Die Verantwortung gegenüber anderen Mitmenschen verdeutlicht er am Beispiel des Heiligen Martin.

"Hätte sich der Heilige Martin gegen Corona impfen lassen?" - Das könnten wir freilich nicht wissen, aber vermutlich hätte er es getan, so der Geistliche. "Der Heilige Martin half Menschen in Not, wusste, was zu tun war", sagt Pfarrer Roppelt. Und Menschen, die sich gegen Corona impfen ließen, würden auch anderen helfen.

Gemeinsam beraten

So berieten sich der Pfarrer, Anja Tischer und Michael Seck als Vertreter der KITAs, wie man gemeinsam die Bemühungen zu mehr Impfbereitschaft insbesondere auch unter Kindergarteneltern unterstützen könnte. "Es gilt auch vor allem, die Kinder zu schützen", sagt Michael Seck. Schließlich gebe es auch Kinder mit Vorerkrankungen, aktuell habe es konkret sieben Fälle in einer Kindergarteneinrichtung gegeben. "Durch zügiges Einschreiten konnten wir jedoch einen Hotspot vermeiden."

Das Impfmobil des Landkreises steht am Freitag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr vor dem Kinderzentrum am Rathaus in Mainleus, Fritz-Hornschuch-Platz 12. Am gleichen Tag von 17 bis 19 Uhr können sich Impfwillige dann vor dem Pfarrzentrum St. Hedwig Kulmbach, Am Galgenberg 4, beraten und/oder impfen lassen. "Anmeldungen sind nicht unbedingt notwendig", sagt Anja Tischer. Für Mainleus nimmt das Zentrum für Kinder und Familien dennoch Anmeldungen unter 09229/229 entgegen, für Kulmbach das Haus für Kinder St. Hedwig unter 09221/76568.