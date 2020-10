Das "Steigerwald-Zentrum - Nachhaltigkeit erleben" bietet Veranstaltungen für den Oktober und den November an. Dazu ist immer Anmeldung nötig: Telefon 09382/319980 oder per E-Mail info@steigerwald-zentrum.de. 1. Am Samstag, 17. Oktober, 14 bis 16 Uhr, steht "Waldbaden im Herbst - Farbfeuerwerk" auf dem Programm. Die aus Japan stammende Praxis des Waldbadens bietet eine besondere Art der Naturerfahrung, deren wesentliche Kennzeichen ganzheitliche Entschleunigung und das achtsame, absichtslose Sein in der Natur sind. Waldbaden hat viele Facetten und kann im gesamten Jahreslauf praktiziert werden, denn jede Jahreszeit hat ihren besonderen Reiz. Im Oktober präsentiert sich der Wald in den schönsten Farben. Intensive Gelb-, Orange-, Braun- und Grüntöne laden zum Entdecken und Staunen ein. Die Seminarleiterin ist Sylvia Sauer. 2. Am Sonntag, 25. Oktober, 14 bis 16 Uhr, lautet das Thema "Oxymel - das alte Hausmittel Sauerhonig neu entdeckt". Oxymel setzt sich zusammen aus Honig und Essig. Es kann als Basismittel angewendet

werden oder man kann Pflanzen darin ausziehen und erhält somit ein alkoholfreies Heilmittel. Wie man ein Oxymel herstellt, wofür oder wogegen es verwendet werden kann, erfahren die Teilnehmer in diesem Seminar. Die Kräuterfrau Gerlinde Rößner gibt die Anleitungen. 3. Am Dienstag, 3. November, 14 bis 17 Uhr, ist ein "Laternenbasteln für (Groß-) Eltern mit Kindern" geplant. Sankt Martin steht vor der Tür. Die Kinder erfahren, wie sie ihre eigene Laterne dafür gestalten können. Dafür verwendet das Zentrum auch vermeintlichen "Müll", den es etwa in niedliche Waldbewohner verwandelt. Die gleiche Veranstaltung findet zwei Tage später erneut statt.

4. Am Samstag, 14. November, startet um 17 Uhr eine Laternenwanderung für Familien. Mit der Märchenerzählerin Angelika Bönninger ziehen die Kinder mit leuchtenden Laternen singend durch den Wald und lauschen einer etwas anderen Martinsgeschichte.

5. Am Sonntag, 15. November, geht es um 14 Uhr auf eine Entdeckertour durch den Herbstwald. Wenn im Herbst die Blätter fallen, scheint der Steigerwald in einen tiefen Winterschlaf zu versinken. Aber wie bereiten sich eigentlich die Tiere des Waldes auf die kommenden kalten Tage vor? Und wohin sind die Pflanzen verschwunden, die im Sommer noch den Waldboden bedeckt haben? Die Teilnehmer gehen mit dem Förster auf Spurensuche und erforschen, wie sich Pflanzen und Tiere auf diese Jahreszeit eingestellt haben und welche Tricks und Kniffe sie nutzen, um die Wintertage zu überstehen. 6. Am Sonntag, 22. November, 14 bis 17 Uhr, heißt das Thema " Salben und Cremes selbst gemacht". Salben gehören zu den wohl ältesten Heilanwendungen überhaupt. Durch das Ausziehen von Kräutern kann so für viele Beschwerden ein einfaches Heilmittel hergestellt werden. Die Seminarleitung hat die Kräuterfrau Gerlinde Rößner. ft