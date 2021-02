Drei Leichtverletzte und Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 289 zwischen Schwarzach und Mainleus ereignete.

Gegen 10 Uhr war ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels mit seinem Mercedes auf der B 289 von Rothwind in Richtung Mainleus unterwegs. Als er Schwarzach passiert hatte, übersah er, dass an der folgenden Ampel der Verkehr stockte, und fuhr auf den BMW eines 61-Jährigen auf. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug noch gegen einen VW. Dessen 77-jähriger Fahrer, der Insasse des BMW und der Unfallverursacher selbst erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 40 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei Kulmbach und die Bergung zweier Fahrzeuge musste die B 289 für circa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. pol