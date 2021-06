Sie gehen nach jahrelanger Arbeit für die Marktgemeinde: Stefanie Schneider, Edith Fella und Friedrich Schlereth. Jüngst gab es die Verabschiedung mit einer kleinen Rede des Bürgermeisters Mario Götz (CSU).

Götz bedankte sich bei Stefanie Schneider, die nach elf Jahren das Team der Mittagsverpflegung verlässt. Mit großem Engagement sorgte sie bei den Essensplänen für Abwechslung und legte viel Wert auf frische Produkte aus der Region. Die Kinder lobten ihre Kochkünste immer sehr, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist". Mit diesem Zitat begann Bürgermeister Götz seine Ansprache zur Verabschiedung von Edith Fella und Friedrich Schlereth.

Edith Fella begann ihre Tätigkeit beim Markt Oberthulba im August 1991. Als Reinigungskraft sorgte sie für Ordnung und Sauberkeit in der Schule und dem Friedhofsgebäude in Thulba. Hohe Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit sprechen für si. Sie sei immer zur Stelle gewesen, wenn gerade jemand gebraucht wurde. So war sie auch im Rathaus und an der Schule in Oberthulba tätig und galt als gute Fee im Hintergrund, damit alle täglich ein sauberes Umfeld vorfanden.

Friedrich Schlereth verlässt nach 35 Jahren das Bauhof-Team des Marktes Oberthulba. Der gelernte Maler und Verputzer hat mit handwerklichem Geschick und großer Sorgfalt Klassenzimmer, Holzfassaden und Wände mit neuem Anstrich aufgefrischt. Noch heute trägt der Sitzungssaal im Rathaus die Handschrift von "Fritz" Schlereth, die er mit einer Stuckdecke ausgestattet hat. Mit viel Geschick und Beharrlichkeit hat er seine Fähigkeiten eingebracht und unterstützte seine Kollegen im Bauhof beim Winterdienst, Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung und bei allen anfallenden Arbeiten.

Bürgermeister Mario Götz bedankte sich im Namen des Marktes Oberthulba für die gute Zusammenarbeit, die gemeinsamen Anlässe, wie Betriebsausflüge und wünschte alles Gute für den Ruhestand - vor allem beste Gesundheit. red