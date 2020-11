Das funkelnde Adelsdorf zu St. Martin ist auf viel positive Resonanz gestoßen. Marina Fleischmann, die Leiterin des Kindergartens "Regenbogen", war die "Anstifterin" und erklärt: "Wir haben diese Aktion #GemeinsamFunkeln im Internet gefunden und fanden sie so toll, dass wir uns daran beteiligen wollten, um die Welt weiterfunkeln zu lassen. Es wurde dann eine Gemeinschaftsaktion von allen Kindertagesstätten der Gemeinde Adelsdorf zusammen mit dem Bürgermeister Karsten Fischkal daraus."

Sabine Hagen (Herzogenaurach) und Jennifer Kaiser (Röttenbach) sind die "Mütter" dieser Aktion. Sabine Hagen erzählt: "Die Idee entstand bereits Ende August 2020. Nachdem mein Jüngster neun Monate lang ,Sankt Martin‘ gesungen hat, es jedoch abzusehen war, dass im Herbst/Winter die Infektionszahlen steigen und somit vielerorts Veranstaltungen abgesagt werden, musste eine Alternative her.

Jennifer Kaiser und ich, wir kennen uns beruflich, und da wir beide im Bereich der Digitalisierung von Kindertagesstätten unterwegs sind, haben wir uns zusammengeschlossen. Als Stefan Müller (MdB/CSU) dann noch die Schirmherrschaft übernommen hat, war unsere Freude natürlich riesengroß. Die Kinder mussten im ersten Lockdown bereits sehr zurückstecken. Keine Freunde treffen, keine Kita, keine Schule, kein Sport. Mit #GemeinsamFunkeln möchten wir den Fokus der Gesellschaft wieder auf die Kinder richten. Unsere erste Aktion war der erste bundesweite digitale Laternenumzug, der für viele Funkelmomente rund um Sankt Martin gesorgt und nicht nur Kinderherzen zum Funkeln gebracht hat.

Unsere zweite Aktion ist eine #Funkelkette, die zum 1. November gestartet wurde und bis zum 25. Dezember einmal um die Welt gehen soll. Ein globales Funkeln, das wir (unserer Meinung nach) gerade in der heutigen Zeit alle dringend gebrauchen können. Ein Funkeln, das sagt ,Wir schaffen das! Wir sind gemeinsam stark!‘

Unsere dritte Aktion startete am 16. November und ist die Reaktivierung von #kitaweihnachtswunsch. Diesen gab es bereits vor drei Jahren, es ist eine Aktion explizit für Kitas in Deutschland. Ziel ist es, den Personen Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen, die aktuell in der ersten Reihe stehen, und sie mit ihren Wünschen zu Weihnachten zu überraschen statt mit den üblichen Gutscheinen."

Stefan Müller, der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, hatte spontan und gerne die Schirmherrschaft übernommen: "Gerade für Kinder sind die Corona-Einschränkungen nicht einfach. Daher habe ich mich sehr über das Engagement von Sabine Hagen und Jennifer Kaiser gefreut, die vielen Kindern mit ihrem virtuellen Laternenumzug eine Freude bereitet haben. Mit den Bastelvorlagen und der Social-Media-Begleitung konnten viele Kinder trotz Corona einen ganz besonderen Laternenumzug erleben." Johanna Blum