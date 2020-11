Zum gleichen Thema: Der Bericht kann treffender nicht sein, Chapeau! Wenn nun Stadtratssenior Hunger tiefe Sorge äußert, sollte er erst einmal seinen Parteigenossen Schaffranek an Fairness und Sachlichkeit erinnern. Dessen verbal-aggressiven Ausbrüche tragen keineswegs zur Beruhigung dieses Streits bei.

Traurig, dass die CSU, eine seriöse Volkspartei, die unqualifizierten Attacken von Stefan Schaffranek toleriert. Der Handtuchskandal hat sich nun zu einem Vertuschungsskandal entwickelt. Am 5. November ließ der konservativ Block im Stadtrat wieder einmal die Muskeln spielen, denn alle Punkte zur Aufklärung wurden abgeschmettert. Von einem Blick nach vorn und Kooperationsbereitschaft keine Spur. Kulmbach ist längst durch handfeste Skandale in ein verdammt schlechtes Licht gerückt. Wir Bürger erwarten unverzüglich eine lückenlose Aufklärung durch ein neutrales Gremium. Also, legt die Belege auf den Tisch - und die Welt ist dann hoffentlich in Ordnung. Fehlende Belege wären fatal. Edgar Frisch

