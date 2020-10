Marco Meissner Das Auto rumpelt über die enge Straße von Glosberg in Richtung Reitsch. Das Ausweichen aufs Bankett lässt sich bei Gegenverkehr kaum vermeiden. Zur Stoßzeit durch Reitsch wird's nicht besser. Hinter Bus, Traktor und Lastwagen schlängeln sich die Autos durch Reitsch und Wolfersdorf. Der Ärger ist groß. Und inzwischen macht er sich auch auf unserer Facebook-Seite Luft. Der nervige Zustand wegen der Baustelle an der Gundelsdorfer Ortsdurchfahrt dauert nun schon zwei Wochen länger als vorgesehen. Doch das Problem liegt nicht an einer schlechten Planung, sondern in erster Linie an einem großen Missverständnis.