Kreisbäuerin und Ernährungsfachfrau Cäcilie Werner gibt Tipps rund um das Schweinefleisch. Darauf weist der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) hin. Dazu verrät sie ein Schweinefleisch-Rezept für ein festliches Essen an den kommenden Weihnachtsfeiertagen.

Schweinefleisch hat laut Cäcilie Werner sowohl in der traditionellen wie auch in der modernen Küche viele Anhänger. Das liege vor allem an den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, die Schweinefleisch bietet: Vom klassischen Schweinebraten über das Schnitzel bis hin zu exotischen Gerichten wie dem Schweinefleisch süßsauer sei alles möglich, betont die Kreisbäuerin aus Wonfurt.

Cäcilie Werner rät: "Kaufen Sie Schweinefleisch möglichst frisch. Qualitativ hochwertiges Schweinefleisch erkennen Sie an seiner Farbe (frisches Schweinefleisch ist rosafarbig), an seinem Geruch (das Fleisch hat kaum einen Eigengeruch), an seiner Konsistenz (das Fleisch gibt auf Druck nur leicht nach), an seinem Safthaltevermögen (das Fleisch ist nahezu trocken, es tritt kein Saft aus)."

Die Kreisbäuerin bricht eine Lanze für das bayerische Schweinefleisch, das "von höchster Qualität" sei, und empfiehlt: "Achten Sie beim Einkauf auf die Herkunft. Herkunftssiegel wie ,Geprüfte Qualität Bayern' helfen dabei, bayerisches Schweinefleisch zu erkennen. Auch auf Bauernmärkten und in Hofläden erhalten Sie bestes bayerisches Schweinefleisch" (siehe Informationen im Internet: www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com).

"Schweinefleisch ist ein sehr guter Lieferant von Vitamin B1 und Eisen. Ein kleines Schweineschnitzel deckt den Tagesbedarf einer erwachsenen Frau an Vitamin B1, das wir für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit brauchen. Schweinefleisch liefert zwar etwas weniger Eisen als zum Beispiel Rindfleisch, ist aber dennoch ein wichtiger Eisenlieferant, weil unser Körper das Eisen aus Fleisch insgesamt gut aufnimmt", sagt Cäcilie Werner. red