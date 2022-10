Das Führungstrio des Schondraer Musikvereins Matthias Müller, Fabian Scheller und Rebecca Schmitt ist seit Oktober 2021 im Amt und hat in ihrer ersten Generalversammlung eine beeindruckende Bilanz vorgelegt.

Wie Fabian Scheller berichtete war das Jahr 2021 pandemie-bedingt durch fünf Monate Stillstand geprägt. Dank des Entgegenkommens der Gemeinde konnte die Kapelle unter Hygiene-Bedingungen in der Schondratalhalle dennoch ihre Proben abhalten. Die letzte Veranstaltung vor den erneuten Einschränkungen im Herbst war dann die Ausrichtung der Kirchweih, berichtete Fabian Scheller.

Dirigent Tobias Frühwirt betonte, dass sich die Kapelle trotz der schwierigen Bedingungen gut präsentieren konnte. Sie spielte bei zahlreichen kirchlichen Anlässen, gab Konzerte am Berghaus und im Staatsbad und beteiligte sich am Martinszug. Zur Nachwuchswerbung gab es eine Infoveranstaltung mit Instrumenten-Vorstellung.

Für die Revival-Band berichtete Stefan Kronewald von sechs Auftritten im 2. Halbjahr 2021.

Der Kassenbericht von Mona Kleinhenz ließ eine geordnete Finanzlage erkennen. Rebecca Schmitt konnte nach Rücksprache mit den Musiklehrern berichten, dass sich derzeit sechs Jungmusiker in der Ausbildung befinden und gute Fortschritte machen.

Die Planungen sehen unter anderem vor, dass der Verein in diesem Jahr die Ausrichtung der Kirchweih übernimmt und in der Adventszeit zwei Ständchen in der Gemeinde spielen wird. Im nächsten Jahr soll das Motto-Konzert nachgeholt werden, das 2020 coronabedingt abgesagt werden musste. Vorgesehen sind auch ein Mai-Fest am Musikheim und eine verstärkte Nachwuchs-Werbung.

Bürgermeister Bernold Martin lobte den Musikverein und die gute Zusammenarbeit sowie für seine Mitwirkung am Feldgeschworenen-Tag des Altlandkreises.