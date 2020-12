Der Fernsehbeitrag am Sonntag, 20. Dezember, im Mitteldeutschen Rundfunk mit dem Titel "Grenzenlos Glas - die Flakonmacher vom Rennsteig" dürfte einer weihnachtlichen Überraschung für die große Glasmacherfamilie gleichkommen. Von 22.20 bis 23.05 Uhr präsentiert Redakteur Sascha Mönch - Mitte des Jahres drehte er mit seinem Team an mehreren Tagen an den Standorten Kleintettau und Piesau - eine umfassende Dokumentation zur fast 400-jährigen Glasgeschichte der "Heinzen".

In diesem informativen Beitrag kann der Aufstieg der Glasmacher am Rennsteig von einer bescheidenen Dorfglashütte bis hin zum Global Player mit modernster Technik sehr gut nachvollzogen werden. Altes Filmmaterial aus der DDR-Zeit gibt einen tiefen Einblick in die technologische Entwicklung der Glasherstellung. Hervorstechend vor allem die fast 400-jährige Glasmachertradition in Piesau und Kleintettau, verbunden mit Traditionsbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein und Herzblut.

Unternehmer Carl-August Heinz, seine Tochter Carletta - sie steht seit August an der Firmenspitze - Museumsleiter Sandro Welsch sowie Glaswerker Roland Walther und Produkt-Entwickler Jürgen Greiner informieren kompetent und mit Leidenschaft über das vielschichtige Thema "Glas" am Rennsteig. Bemerkenswert vor allem die geschichtliche Entwicklung, die den Menschen alles abverlangt hat. Insbesondere wird deutlich der mühsame Weg durch eine Zeit mit Kriegen und Wirtschaftskrisen. In diesen 400 Jahren haben die "Heinzen" Ausdauer und nie versiegenden Optimismus bewiesen. Dies gilt heute ebenso wie zum Start im Jahre 1622. Stichwort: Corona-Pandemie, die aktuell für Unsicherheit bei den Machern sorgt.

Eine interessante Ergänzung erfährt der Filmbeitrag mit dem Europäischen Flakonglasmuseum in Kleintettau, mit der deutsch-deutschen Grenzproblematik - Stichwort Kleintettauer Zipfel - der spektakulären Grenzöffnung 1989 und dem Zusammenschluss der Glasmacher in Piesau und Kleintettau unter einheitlicher Flagge.