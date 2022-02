Museumsführerin Christine Eßer-Böhner lenkt am Sonntag, 20. Februar, um 10.30 Uhr im Rahmen einer Themenführung durch das Deutsche Gewürzmuseum den Blick auf ein besonderes Gewürz - Kurkuma, der "Gelbe Ingwer" oder auch "Gelbwurzel" genannt. Was steckt hinter diesem "Superfood"? Die Führung dauert circa eine Stunde, die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Es wird um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 09221/80514 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de gebeten. red