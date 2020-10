Datenbasis Die Bundesnetzagentur hat am 30. Oktober 2018 die um eine Funklocherfassung erweiterte Breitbandmessung-App veröffentlicht. Mit der App können Nutzer protokollieren, ob ein Funkloch vorliegt, eine Mobilfunkanbindung verfügbar ist und welche Mobilfunktechnologie (2G, 3G, 4G, 5G) genutzt wird. Am 7. November 2019 wurde die erste Karte mit Ergebnissen veröffentlicht.

Verfahren Nutzer, die die App auf ihrem Smartphone haben, können unterwegs erfassen, wie gut der Empfang ist. Auf den Straßen nach Gleismuthhausen und Merlach ist das offenbar noch nicht passiert (siehe Karte oben). Für den Eingangsbereich und Besucherparkplatz der Firma Mey Chair in Merlach ermittelte die App am Donnerstag "kein Empfang " an neun Messpunkten.

Zitat "Auf Grundlage dieser Informationen werden wir mit den Mobilfunk-Anbietern darüber sprechen, wo die Netze noch weiter verbessert werden müssen. Der Zustand, den wir jetzt haben, ist für eine Wirtschaftsnation untragbar. Wir brauchen eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in Deutschland." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beim Start der App am 30. Oktober 2018.