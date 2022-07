Derzeit herrscht zwar Funkstille bei der Planung der Rhön-Main-Leitung, aber bei der Generalversammlung im Feuerwehrschulungsraum in Singenrain zeigte sich, dass die Bürgerinitiative Ortsteile Schondra gegen Südlink weiterhin alle Entscheidungen zur Trassenplanung aufmerksam verfolgt und kritisch begleitet. Wie der Tätigkeitsbericht des Vorstandes, vorgetragen von Schriftführer Florian Karges, zeigte, gab es im vergangenen Jahr zahlreiche Gespräche zwischen den betroffenen Kommunen, den Bürgerinitiativen und lokalen Parlamentariern zur geplanten Main-Rhön-Leitung (P 43). Er erinnerte an die 2.Rhöner Erklärung und die Kundgebungen in Elfershausen und Römershag und die Stellungnahmen der Bürgerinitiative zu diesem Thema.

Der Vorsitzende Rainer Morshäuser sprach über die Situation beim Südlink und die derzeit für die P 43 in der Abwägung stehenden Trassenverläufe. Eine Entscheidung, ob die Trasse entlang der A 7 bevorzugt werde, werde nicht vor dem ersten Quartal 2023 fallen.

Morshäuser begrüßte Bürgermeister Bernold Martin (CSU) und betonte in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen betroffenen Gemeinden. Die von Bernold Martin angesproche neue Lage bezüglich der Energieversorgung führte abschließend zu einer langanhaltenden Diskussion über Möglichkeiten der dezentralen Energieversorgung.