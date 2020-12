Auch in diesem besonderen Jahr 2020 veranstaltete die Verantwortlichenrunde der Pfarrjugend St. Magdalena Herzogenaurach die alljährliche Nikolausaktion. Nachdem das bekannte und allseits beliebte Zeltlager dieses Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, kam es nicht infrage, auch die Nikolausaktion an Corona zu verlieren. So erstellte die Gruppe in Absprache mit dem Gesundheitsamt Erlangen-Höchstadt ein striktes Hygienekonzept, womit auch dieses Jahr wieder Besuche des Bischof Nikolaus bei Kindern und deren Familien möglich waren.

Nach einer kurzen Geschichte zum Hintergrund des Nikolausbesuchs und Lob - und nur ganz selten Tadel - für das Verhalten der besuchten Kinder, wurden auch kleine Geschenke und Süßigkeiten verteilt. Unterstützt wurde der traditionelle Bischof mit Mitra und Bischofsstab hierbei von seinem Knecht Ruprecht.

700 Euro gesammelt

Für die Besuche des Nikolaus hatte die Pfarrjugend um Spenden für die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen gebeten. Ergebnis: Es kam insgesamt ein Spendenbetrag von 700 Euro zusammen. Hiermit wollen die Verantwortlichen der Pfarrjugend die Aktivitäten der Elterninitiative, die Familien helfen, deren Kinder eine onkologische Behandlung in der Uniklinik Erlangen benötigen, weiter unterstützen. red