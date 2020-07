Der "Joseph" ist zurück

In Herzogenaurach-Süd gibt es "Beim Joseph" - im ehemaligen Verkaufsstand von Klaus Römmelt - wieder frische Backwaren zu kaufen. Der Tod des Herzogenauracher Bäckers hatte auch das Aus für den Brot- und Backwarenverkauf am Ärztezentrum am HerzogsPark bedeutet. Kürzlich wurde die rustikale Holzbude wieder geöffnet und ist wieder eine Einkaufsmöglichkeit im südlichen Stadtgebiet.

Beliefert wird der Verkaufs-Shop täglich von der Traditionsbäckerei Arnd Erbel aus Dachsbach, einer der ältesten Backstuben in Deutschland. In zwölfter Generation führt Arnd Erbel den im Jahr 1680 gegründeten Familienbetrieb. Nach bewährten traditionellen Rezepten zaubert er bayerische Produkte und bringt auf den Tisch, was bereits vor mehr als 250 Jahren im Freistaat leidenschaftlich verzehrt wurde.

Er ist Freibäcker - als einziger darf er diesen Titel in Deutschland führen. Das bedeutet, er setzt eigene Maßstäbe und ist unabhängig. Frei von Zutatenlisten mit Zusatzstoffen. Erbel folgt rein seiner Intuition und seinen Sinnen. Selbst bei der Zubereitung schwimmt er gegen den Strom: Er verzichtet in seiner Backstube auf moderne Maschinen. So werden nicht nur verschiedene Brotsorten angeboten, sondern auch Feingebäck, Kaffee und Eis. Gebacken wird nach traditionellen Rezepten, geliefert wird in die ganze Welt und in seiner Dachsbacher Backstube sind Fertigmischungen absolut tabu. sae