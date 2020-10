Bürgermeister Marco Trautner (CSU/FWW) hatte die Ehre, dem Ehepaar Veronika und Bernd Regus die Ehrenpatenschaftsurkunde des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu überreichen. Am 9. Dezember 2019 kam ihr siebtes Kind Anton zur Welt. "Wir sind glücklich", sagte Veronika Regus. Für sie beginnt der Tag um fünf Uhr am Morgen. "Jede Minute ist getaktet", bekannte sie auf die Nachfrage von Trautner, wie denn das Tagespensum einer so großen Familie, die noch dazu Pferde hält, zu schultern sei. Familie Regus hat drei Töchter und jetzt vier Söhne; die älteste ist 15 Jahre alt. "Die größeren Kinder helfen mit, den Alltag zu meistern", versicherte die Mutter. Foto: Pauline Lindner