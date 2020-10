1.

Wann beginnt die Grippe-Impfzeit?

Herbstzeit ist Grippezeit: In diesen Tagen trudelt der schützende Impfstoff bei den Ärzten im Landkreis Kronach ein. In einer Phase, in der viele Menschen auf ein Mittel gegen das Corona-Virus warten und eine Überschneidung von Corona- und Grippe-Infektion fürchten, stellen sich die Frage nach dem Sinn der Grippe-Impfung . Matthias Georgi, stellvertretender Sachgebietsleiter am Kronacher Gesundheitsamt beantwortet sie unserer Zeitung.