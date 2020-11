In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Dienstag, 17. November, um 8 Uhr werden unter anderem folgende Tagesordnungspunkte behandelt: Der Neubau eines Bürogebäudes in der Fritz-Hartmann-Straße sowie verschiedene Anträge der CSU-Fraktion und zwar auf Errichtung eines Zebrastreifens in der Bahnhofstraße/Seligmannstraße, zur Anpassung der Parkregelung in der Altstadt und auf Verlängerung des Ausbauabschnitts des Birkenwegs. red