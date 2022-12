Der Chor „Unerhört“ mit seiner Leiterin Antoinetta Bafas kündigt, laut Pressemitteilung, sein Konzert am 27. Dezember um 19 Uhr in der Heiligkreuzkirche Coburg an.

Unter dem Motto „Weihnachten bin ich zu Hause“ gab es bereits 2019 ein sehr erfolgreiches Konzert. Die Heiligkreuzkirche war damals sehr gut besucht. Die Pandemie ist auch am Chor nicht spurlos vorübergegangen. Trotzdem, oder gerade deswegen, wollen die Sängerinnen und Sänger nun mit frischem Wind durchstarten und ihr Publikum begeistern. Daher heißt es in diesem Jahr wieder „I’ll be home for Christmas mit dem Chor Unerhört“. Zu hören gibt es wie gewohnt eine bunte Mischung aus weihnachtlichen und auch modernen Liedern aus dem Repertoire. Gerade für dieses Konzert hat der Chor viele Stücke neu einstudiert.

Besonders freut sich der Coburger Chor auf ein Wiedersehen mit seinem Publikum, um nach dem für alle herausfordernden Jahr zurückzublicken, aber eben auch, um voller Hoffnung nach vorne zu schauen. Der Eintritt ist frei. red