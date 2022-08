„Hier wird ein Stück Musikgeschichte wieder lebendig!“, verspricht der Veranstalter der Show „Forever Queen – performed by QueenMania“, Reset Produktion, am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr in der Frankenhalle in Neustadt.

Queen – wahrscheinlich die erfolgreichste Rockband der 70er und 80er – ist schon lange zur Legende geworden und feiert mit „Forever Queen performed by QueenMania“ allabendlich eine grandiose Wiederauferstehung.

Die Band QueenMania besteht aus Vollblut-Musikern und zugleich eingefleischten Queen-Fans. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 lassen die Künstler auf ihren Europatourneen die Faszination Freddie Mercury und Queen fulminant in einer aufwendig produzierten Multimedia- und Lightshow wiederaufleben. Denn „Show Must Go On!“

Leadsänger Sonny Ensabella zelebriert die großen Hits gesanglich und optisch phänomenal nah am Original. Mit viel Liebe zum Detail wurden die typischen, fantasievollen Glitzerkostüme exklusiv für die Show nach Originalvorlagen entworfen.

Sonny Ensabella performt mit hautengen, schrillen Outfits bis hin zur grandiosen Robe in theatralen Posen und ist damit seinem Idol Freddie Mercury so nah, dass sich die Zuschauer vor der Bühne auf einer Zeitreise glauben, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Reset Production aus Gera.

Neben Frontmann Sonny Ensabella komplettieren drei Vollblut-Musiker die Performance der Live-Band und überzeugen mit erstklassig gespielten Songs sowie großartigen Solos.

Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vom Veranstalter unter Telefon 0365/5481830 und foreverqueen.de. Ermäßigungen: Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlen 10 Euro ermäßigt je Ticket, Gruppen ab zehn Personen 5 Euro ermäßigt je Ticket; freier Eintritt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis. red