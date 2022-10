DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine Packstation in Dörfles-Esbach, Coburger Straße 2, direkt beim „ Kaufland “, in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Einer Pressemitteilung zufolge beträgt die Kapazität des neuen Automaten 75 Fächer. „Wir sind froh, dass wir in Dörfles-Esbach einen Standort in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten. Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen. Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen, Tankstellen oder Supermärkten“, sagt Brigitte Ullrich, die für Oberfranken zuständige regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post.

Unter deutschepost.de/standorte können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist aber keine vorherige Registrierung erforderlich. red