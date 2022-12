Helga Schadeberg wurde für ihr soziales Engagement von der Präsidentin des Bayerischen Landtags , Ilse Aigner , mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet. Der bayerische Landtag ehrt damit Bürgerinnen und Bürger, die sich auf herausragende Weise für das Gemeinwohl engagieren und damit die Werte der bayerischen Verfassung mit Leben erfüllen. „Menschen, die einen Beitrag leisten zum Gelingen unserer Demokratie, zum Gedeihen eines friedlichen, respektvollen Miteinanders, zum Gestalten einer besseren Welt“, erklärte Aigner bei der Ordensverleihung. Besonders hob die Landtagspräsidentin in ihrer Laudatio das herausragende Engagement Schadebergs für die Hospizbewegung in der Region Coburg und die Errichtung des Caritas-Hospizhauses „Lebensraum“ hervor. Schadeberg ist Mitgründerin des Vereins und der Stiftung „Lebensraum – ein Hospiz für Coburg “ und widmete sich an verantwortlicher Stelle von Anfang an den Zielen von Verein und Stiftung. des