Am kommenden Sonntag, 19. März, dreht sich von 8 bis 13 Uhr in der Turnhalle im Coburger Ortsteil Scheuerfeld alles um funkferngesteuerte Modellflieger, so genannte RC-Flugmodelle. Der Modellflugclub Coburg (MFCC)veranstaltet dort seine traditionelle Modellbaubörse.

Private Anbieter handeln und tauschen Modelle, Bausätze, Teile aus dem Bereich RC-Flugmodellbau sowie diverses Zubehör. „Mitglieder des MFC Coburg zeigen parallel eine Ausstellung ihrer aktuellen Modelle und beantworten Fragen rund um den Modellbau und -flug für interessierte Gäste und Neueinsteiger“, kündigt der 1. Vorstand des MFCC, Frank Luther, an.

Alle, die noch Platz in ihrem Hobbykeller für Projekte in der kommenden Saison benötigen, können sich über die Vereins-Homepage www.mfccoburg.de noch einen Verkaufstisch reservieren. Der Eintritt für Besucher der Börse und der Ausstellung ist frei. red