Am Donnerstag, 29. Dezember, um 18 Uhr wird die Dichtung um Olaf Asteson in Coburg an der Weihnachtskrippe und dem kerzenerleuchteten Weihnachtsbaum in der Sankt-Nikolaus-Kapelle am Rosengarten erklingen. Nach Presseverlautbarung übernimmt den Gesang und das Polychord Holger Schimanke aus Filderstadt.

In der Dichtung wird erzählt, was ein junger Mann im Traum erlebte, der am Weihnachtsabend einschlief und erst am Dreikönigstag wieder erwachte.

Einen langen, gefahrvollen Weg legt er in dieser Zeit zurück, muss durch schwarze Sümpfe waten und über eine goldene Brücke gehen, begegnet gefährlichen Tieren, darf ins Paradies schauen und erlebt am Ende die Ankunft des Erzengels Michael an der Seite Jesu Christi . In die Raunächte oder auch heiligen Nächte passt dieses Volksepos, das über Jahrhunderte mündlich überliefert wurde. In einer zugleich uralten und doch zukünftigen Singweise kann das Stück erlebt werden. Dargeboten auf Deutsch und Altnorwegisch von Holger Schimanke aus Filderstadt, der sich selbst auf dem Polychord und einer Lure begleitet.

Mit seinen rätselvollen Sprachbildern geleitet das Lied die Zuschauer in verborgene innere Reiche und weit zurückliegende Zeiten. Es nimmt sie jedoch nicht nur für eine fremde und ferne Vergangenheit ein, sondern zeigt zugleich, dass Olafs langer Schlaf auch zu einem Erwachen mitten in die gegenwärtige Zeit führt.

Der Eintritt zu dieser einzigartigen Veranstaltung ist frei. Um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten. red