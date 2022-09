Am Samstag, 10. September, spielt das Saxophon-Ensemble "Classic4Sax" im Kloster Wechterswinkel nicht nur ein, sondern gleich zwei Konzerte: Um 16 Uhr sind große und kleine Wikingerfans ab sechs Jahren eingeladen, dem Ensemble gemeinsam mit dem Sprecher Jan Terstiege auf eine spannende Reise zu den Wikingern zu folgen. Am Abend sind die Erwachsene aufgefordert, sich von "Classic4Sax" "In 80 Minuten um die Welt" entführen zu lassen. Los geht die Weltreise um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter tickets.rhoen-grabfeld.de sowie Rhön GmbH, Spörleinstr. 11, 97616 Bad Neustadt oder Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6. Foto: Natascha Protze