Allein auf der Bühne, unplugged und nah wie bislang noch nie: Chris de Burgh bedankt sich bei den Fans mit einer Blitztour in intimem Rahmen für geduldiges Warten auf seine Shows. Am 25. August ist der Weltstar um 19 Uhr auf der Seebühne in Bad Staffelstein zu erleben.

Die für Ende August kurzfristig angesetzten Aufritte von Chris de Burgh in Deutschland finden in einem für diesen international erfolgreichen Musiker ungewöhnlich kleinen Rahmen statt. Die Gastspielstätten lassen derzeit aufgrund der Abstandsregeln bekanntlich nur stark limitierte Zuschauerzahlen zu. Für Besucher haben die behördlichen Vorgaben allerdings einen positiven Nebeneffekt: Der beliebte Singer/Songwriter ist live so nah wie sonst nie zu erleben.

Intimer Rahmen

Ihre Intimität macht diese Events zu etwas ganz Besonderem: Das überschaubare Umfeld ist es, welches das einzigartige Flair der solo und akustisch präsentierten Lieder noch zusätzlich betont. Wenn der charmante Entertainer einen Querschnitt durch seinen enormen Hit-Katalog mit Songs wie "Where Peaceful Waters Flow", "Missing You", "Don't Pay The Ferryman", "High On Emotion" und natürlich "The Lady In Red" vorträgt, dürfte der Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Ein Dankeschön fürs Warten

Die Exklusiv-Shows sind übrigens mehr als nur eine weitere Tournee: Sie stellen ein Dankeschön von Chris de Burgh an alle Fans dar - dafür, dass sie so geduldig auf seine wegen der Corona-Pandemie zweimal verlegte Solo-Sommer-Tour warten.

Für die speziellen Chris-de- Burgh-Aufritte 2021 wird nachdrücklich empfohlen, Karten schnell zu erwerben: Die Nachfrage wird wegen des Ausnahmestatus der wenigen Gastspiele sehr groß sein.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.