Ein turbulentes und für viele Menschen sehr stressiges Jahr neigt sich dem Ende zu. In einer gemeinsamen Aktion haben die Volkshochschule Landkreis Haßberge sowie die "Gesundheitsregionplus" ein Veranstaltungsprogramm für die Vorweihnachtszeit zusammengestellt.

Die Angebote sind für Teilnehmende kostenfrei, wie das Landratsamt mitteilte. Weitere Informationen sind über die Volkshochschul-Geschäftsstelle, Telefonnummer 09521/94200, zu erhalten. Eine Online-Anmeldung erfolgt über die Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-hassberge.de. Kochkurs: "Gemeinsam gegen den Quarantäne-Koller: Weihnachtsküche für Jung und Alt." Diesen Kurs leitet Gabriele Schäfer. Besinnlichkeit, Zuversicht und Zusammenhalt. All diese Dinge kommen in Zeiten von Corona häufig zu kurz. Dabei ist es gerade in der dunklen Jahreszeit umso wichtiger, auch einmal auf sich selbst zu achten und dem Alltagsstress zu entkommen. Daher sollen die Teilnehmer am Freitag, 18. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Kochkurs die Möglichkeit bekommen, in der Vorweihnachtszeit noch ein schönes, genussvolles Erlebnis zu haben und den Nachmittag zusammen zu verbringen. Das gemeinsame Erleben und Kochen sollen im Vordergrund stehen. Im Vorhinein sind nur die benötigten Zutaten, die im digitalen Kursraum einsehbar sind, einzukaufen.

Vortrag: "Erkennen und Bewältigen von Depressionen." Dazu klärt Dr. Hans-Peter Selmaier auf. Der Termin ist laut Landratsamt am 21. Dezember.

"Wie erkenne ich eine Depression bei mir und anderen? Was kann ich, was können die anderen und was können wir gemeinsam tun, um die Krise zu bewältigen?" Auf diese Fragen wird Dr. Hans-Peter Selmaier, Chefarzt der Parkklinik Heiligenfeld, in seinem Vortrag am Montag, 21. Dezember, in der Zeit von 15.45 bis 16.30 Uhr eingehen. Dabei soll es insbesondere um das Aufgreifen oder die Entwicklung von Ressourcen gehen. Vielleicht muss der eigene Lebensstil überprüft werden, damit die Krise zur Chance für Neues werden kann.

Workshop: "Achtsamkeit zwischen den Jahren" vermittelt Julia Schmitt. Am Dienstag, 22. Dezember, führt sie von 19 bis 20.30 Uhr durch den Kurs "Achtsamkeit zwischen den Jahren". Die Zeit zwischen den Jahren ist für die meisten Menschen mit vielen Erinnerungen verbunden. Im Kopf hat man Bilder, wie Weihnachten und der Jahreswechsel aussehen sollten. Nicht immer lassen sich all diese Erwartungen erfüllen. Wer hat schon eine perfekte Familie?

Außerdem stellt das Corona-Jahr 2020 mit all seinen Einschränkungen, Sorgen und Veränderungen die Menschen vor besondere Herausforderungen. Wie kann man die Feiertage zu einer wertvollen Zeit machen und welchen Beitrag kann Achtsamkeit dazu liefern? Dieser Abend ist als kleine Insel in der Vorweihnachtszeit gedacht, um bewusster und mit neuen Impulsen in die Zeit zwischen den Jahren zu starten. Es erwartet die Teilnehmenden eine Mischung aus Vortrag, Übungen und Austausch. Der Kurs findet den Angaben zufolge online in der "vhs.cloud" statt. red