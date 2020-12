Im Mai 2020 hat der Landkreis Haßberge mit seinen 26 Städten, Märkten und Gemeinden zusammen mit dem Caritas-Kreisverband die Aktion "Corona-Solifonds Haßberge" ins Leben gerufen und um Spenden geworben. Insgesamt kamen dabei 6339 Euro zusammen: durch Spenden von Privatleuten, Vereinen, Firmen und Mitteln aus der Caritas-Stiftung. Dazu kamen 30 000 Euro aus der Corona-Soforthilfe der "Aktion Mensch", wie die Caritas am Montag mitteilte.

Von dem Geld wurden Wertgutscheine für Lebensmittel erworben, die dann bei teilnehmenden Unternehmen aus der Region eingelöst werden konnten. Insgesamt hat der Caritasverband über 600 Gutscheine an Haßberg-Card-Inhaber verteilt. Davon hatten rund 20 Prozent die Haßberg-Card neu beantragt, nachdem sie von dem Projekt erfahren haben. "Durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Corona-Pandemie werden bestimmte Personengruppen wirtschaftlich besonders belastet. Deshalb ist es gut, dass die Aktion des ,Corona-Solifonds Haßberge' nochmals viele Menschen auf den Sozialpass des Landkreises Haßberge aufmerksam gemacht hat und wir so zahlreiche Neuanmeldungen verzeichnen konnten. Schließlich bietet die Haßberg-Card viele Vergünstigungen im Landkreis und gilt als Berechtigungskarte für die Tafel", erklärt Doris Meironke vom Caritasverband.

"Das Projekt wurde sehr gut angenommen. Wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen von den Begünstigten erhalten. Eine Dame hat sich persönlich bei uns bedankt und berichtet, dass sie von dem Gutschein unter anderem Lebkuchen und Plätzchen für die Vorweihnachtszeit gekauft hat; dies konnte sie sich letztes Jahr nicht leisten. Ein Ehepaar erzählte uns, dass sie eingekauft und sich dann zu Hause an den Tisch gesetzt haben, um all die guten Sachen zu probieren, die schon lange nicht mehr in ihrem Kühlschrank waren: der würzige Käse oder die feine Wurst, die Oliven im Glas oder die gute Nussschokolade", resümiert Sabine Rückert-Seidel, die in den vergangenen sechs Monaten für die Abwicklung der Gutschein-Aktion zuständig war.

Gute Zusammenarbeit

Ein großes Dankeschön richtet sie auch an die teilnehmenden Händler aus dem gesamten Haßbergekreis, bei denen Gutscheine eingelöst werden konnten: "Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen lief sehr gut; der überwiegende Anteil der Gutscheine wurde in den großen Lebensmittelmärkten eingelöst. Dort wurden verschiedenste Lebensmittel eingekauft: von der Zuckerpackung bis zu den Kartoffeln, von Nudeln bis zu Butterkeksen, vom Kaffee bis zur Paradiescreme."

Aus dem Spendentopf wurden auch 5000 Euro an die "Tafel" in Haßfurt mit der Außenstelle Eltmann in Form von Lebensmitteln gespendet. Hier ging es vor allem darum, Waren zur Verfügung zu stellen, die in den Tafelläden täglich ausgegeben werden - beispielsweise 500 Päckchen Zucker.

Gutes tun

Auch wenn die Pandemie nicht vorbei ist, war es für die Menschen eine wertvolle Hilfe und Freude, ihre Wertgutscheine einzulösen. Die Geschäftsführerin des Caritasverbandes, Anke Schäflein, bemerkt zu dem zeitlich befristeten Projekt: "Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die sich an unserer landkreisweiten gemeinsamen Aktion beteiligt haben. Für uns war dieses Projekt übrigens ein erneuter Beweis dafür, wie gut man mit einem Loskauf bei der ,Aktion Mensch' als Geschenkidee bedient ist: Gutes tun, verbunden mit der Chance auf einen Gewinn. Vielleicht auch ein Geschenktipp fürs Weihnachtsfest? Um ein Los zu erwerben, muss man zudem noch nicht mal das Haus verlassen. Man kann es einfach online ordern. Auch das ist eine außerordentlich gute Sache in der Zeit dieser zweiten Corona-Welle", meint Anke Schäflein. red