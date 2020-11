Mit dem Omnibus eines ortsansässigen Unternehmens war ein 62-Jähriger am Freitag gegen 14 Uhr von Burgkunstadt in Richtung Kirchlein unterwegs. Am Reuther Berg geriet er mit dem schweren Gefährt im Kurvenbereich nach rechts ins Bankett und touchierte mit dem rechten vorderen Eck und dem Außenspiegel einen Telefonmasten. Durch die Wucht des Aufprall brach der Mast in der Mitte durch, die Telefonleitung hing in einer Höhe von drei Metern über die Fahrbahn. Der Kreisbauhof übernahm zunächst die Absicherung. Die Telekom konnte den Schaden nicht sofort beheben, weshalb die Feuerwehr mit der Drehleiter das Telefonkabel aushängte und neben der Fahrbahn ablegte. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Reparatur des Telefonmasten wird rund 1500 Euro kosten. Der Busfahrer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. pol