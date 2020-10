Das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt weist auf seinen Flohmarkt und einen geschichtlichen Vortrag im Kooperation mit dem Historischen Verein hin.

"Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste" (Heinrich Heine). Und zur wunderbaren Welt der Bücher gehört in Haßfurt der regelmäßig im Biz angebotene Bücherflohmarkt. Ab Mittwoch, 7. Oktober, kann der Bücherflohmarkt im Untergeschoss der Bücherei am Marktplatz besucht werden.

Der Flohmarkt bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit umfangreichen Vorräten für einen langen Lesewinter einzudecken. Während der Öffnungszeiten des Biz am Marktplatz können Interessierte alles finden, was auf Papier gedruckt wurde: Romane, Krimis, Kinderbücher, Sachbücher, Bildbände, Kochbücher, Comics, Bestseller und Raritäten. Daneben stehen zahlreiche Musik-CDs und Hörbücher zum Verkauf. Das Biz verkauft gegen geringes Geld die Medien aus den eigenen Beständen, um in den Regalen Platz für Neues zu schaffen.

Der Vortrag im "Silberfisch"

"Von den Reichsrittern Landes zu Franken und deren Spuren im Landkreis Haßberge" lautet der Titel des geschichtlichen Vortrags am Freitag, 16. Oktober, ab 19 Uhr. Dabei erläutert Wolfgang Jäger vom Historischen Verein des Landkreises Haßberge, wie es zu der Häufung von Adelsherrschaften auf engstem Raum im hiesigen Gebiet kam. Daneben zeigt er Burgen und Schlösser des Landkreises Haßberge sowie einige Ruinen als wissenschaftlich fundierte Rekonstruktion. Zu jedem Bauwerk gibt der Referent eine kurze Darstellung der Geschichte und seiner Bewohner. Die Veranstaltungsort findet im "Silberfisch" am Schulzentrum in Haßfurt statt. Anmeldung im Bibliotheks- und Informationszen-trum ist erforderlich. Kontakt: Ruf 09521/951960 und E-Mail info@biz-hassfurt.de. red