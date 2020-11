Der Hirtensteg ist erneuert. Am Donnerstag wurde das neue Brückenbauwerk gesetzt, am heutigen Freitag soll es wieder begehbar sein. "Der Hirtensteg ist eine wichtige innerörtliche Verbindung", stellte Bürgermeister Norbert Gräbner fest, als ein großer Kran das Bauwerk an seine Position bugsierte. Wie sich das Gemeindeoberhaupt erinnerte, war der vorherige Steg eine ehemalige Eisenbahnbrücke. Deren Zustand wurde über die Jahrzehnte immer schlechter. Zunächst musste die alte Brücke für Autos gesperrt werden, später dann auch für Fußgänger. Nun wurde der Steg neu und nur für Fußgänger geplant und gebaut. Die Brücke auch für Kraftfahrzeuge auszulegen, wäre an dieser Stelle wegen des Verkehrs in der engen Zufahrt mit oftmals spielenden Kindern zu gefährlich gewesen, meinte Gräbner. Sein Dank galt den Nachbarn, welche in der Bauphase sehr entgegenkommend gewesen seien. Etwa 300 000 Euro kostete das Bauwerk, die Förderung liegt bei 60 Prozent. Fotos: Gräbner/Text: Meißner