Am Dienstag, 15. September, ab 18 Uhr findet das Monatstreffen der Transitiongruppe "Bienenfreu(n)de" in Kooperation mit der Gruppe "Welterbe-Garten" statt. Ein Besuch des heuer gegründeten Welterbe-Gartens lässt die Besucher hinter die Kulissen der Gärtnerstadt blicken. Angelegt wurde der Garten als sogenannter Allmende-Garten. Das Mischkultursystem eines solidarischen urbanen Gartenbaus funktioniert nach den Grundprinzipien der Commons- (deutsch: Allmende-)Bewegung nach Gertrud Frank. Die Begehung beinhaltet eine Honigverkostung der Jungfern-Ernte, also der erste Ertrag des dort neu platzierten Schwarmvolkes. Von 19 bis 20 Uhr können sich die an Gartenbau, Insektenwelt, Bienenhaltung und Honiggenuss interessierten Besucher näher kennenlernen und fachsimpeln. Das September-Treffen findet in der Heiliggrabstraße 43 statt. Weitere Infos unter transition-bamberg.de/bienenfreunde. Anmeldung unter Telefon 0951/3094539 oder hallo@bienen-leben-in-bamberg.de. Das Foto zeigt ein Bienenvolk im Welterbe-Garten. Foto: p