Betrüger am Telefon

Gleich zwei Mal haben sogenannte Enkeltrickbetrüger in Euerdorf versucht, ältere Menschen um Geld zu betrügen - einmal leider mit Erfolg. Am Telefon brachte ein Betrüger eine ältere Dame dazu, ihr zu glauben, dass er ihr Enkel sei. So brachte er sie dazu, einen größeren Geldbetrag von ihrem Girokonto abzuheben. Diesen, den dazugehörigen Bankauszug, Goldschmuck (etliche Goldketten, goldene Anhänger, eine goldene Armbanduhr) sowie einige Goldmünzen, übergab sie dann gegen 18 Uhr, einer unbekannten Frau an ihrer Wohnungstür.

Die Täterin war schätzungsweise 45 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Laut der weiteren Beschreibung könnte sie Osteuropäerin sein. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei Schweinfurt, Tel.: 09721/202 17 31.

Des Weiteren rief eine unbekannte Frau am Freitag, 19. Juni, gegen 13.45 Uhr bei einer anderen älteren Dame in Euerdorf an und gab sich als deren Nichte aus. Sie gab an, ein größeres Geschäft getätigt zu haben, für das sie schnell Geld brauche. Die ältere Dame durchschaute jedoch den Schwindel.

Die Polizei rät dringend: Ältere Menschen sollten sich telefonisch nicht zu irgendwelchen Vermögensgeschäften verleiten lassen. Vertrauenspersonen, wie zum Beispiel Verwandte, sollten ihnen immer wieder einschärfen, was es mit diesen angeblichen Nichten, Enkeln und Geldnöten tatsächlich auf sich hat und dass Betrüger dahinter stecken. pol