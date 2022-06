Fünf Kirchen, ebenso viele Orgeln und sechs namhafte Interpreten aus der Region sowie dem In- und Ausland - der elfte "Rhöner Orgelsommer" steht in den Startlöchern. Zum Auftakt erklingt am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr die Hoffmann&Schindler-Orgel in der Oberstreuer Pfarrkirche Sankt Andreas. Der Bad Kissinger Stadtkantor Burkhard Ascherl spielt unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Dabei ist auch das weltweit größte je in eine Orgel eingebaute Glockenspiel aus der weltberühmten Manufaktur Schiedmayer zu hören, heißt es in der Pressemitteilung des Ordinariats Würzburg. Ein Novum in der Geschichte des "Rhöner Orgelsommers" ist das Prüfungskonzert von Alexander Rohm in der Stadtpfarrkirche in Münnerstadt am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr. Es findet in Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen statt und markiert gleichzeitig den Studienabschluss des Organisten. Exklusiv bringt der Berufsfachschüler einen Schulkollegen aus Mexiko mit. Luis Enrique Pérez Martinez wird das Konzert mit virtuosen Werken für Querflöte und Orgel bereichern. Der Eintritt ist frei.

Neu im Orgelprogramm ist die historische Wilhelm-Hey-Orgel aus dem Jahr 1880 in der katholischen Pfarrkirche Sankt Antonius von Padua in Brüchs. Am Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr musizieren hier der Berliner Tenor Kim Schrader und Festivalleiter Regionalkantor Peter Rottmann Werke für konzertierende Orgel und Gesang aus Italien, analog zum Namen des Kirchenpatrons. Karin Rottmann-Hagen trägt poetische Texte vor, bei denen die Orgel und ihre Musik im Mittelpunkt stehen.

In Zusammenarbeit mit dem vom 8. bis zum 10. Juli stattfindenden Münnerstädter Stadtfest erklingt die Orgel der Stadtpfarrkirche in einem Orgelkonzert am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr. Peter Rottmann spielt Kompositionen, in denen Naturschilderungen wie Gewitter, Seestürme samt untergehenden Schiffen, Stimmungen im Gebirge sowie musikalische Schilderungen von Bibelszenen die Hauptrolle spielen.

Am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr ist der Bad Neustädter Dekanatskantor Matthias Braun mit Orgelmusik aus England, Frankreich und Deutschland auf der Hey-Orgel der Stadtpfarrkirche Sankt Kilian in Mellrichstadt zu erleben. Das Orgelwerk macht ein dreidimensionales Klangerlebnis möglich.

Ebenfalls neu dabei ist die Krieger-Orgel in der Pfarrkirche Sankt Josef der Bräutigam in Schönderling. Dort endet der Orgelsommer am Sonntag, 17. Juli, um 17 Uhr mit einem festlichen Konzert für Trompete und Orgel. Dabei erklingt die erste Orgel, die Regionalkantor Rottmann in seiner Tätigkeit als Orgelsachverständiger konzipiert hat, mit barocken Werken aus Frankreich und Deutschland. An der Trompete ist Jürgen Weyer aus Bad Neustadt zu hören.

Eintrittskarten sind nur an der Konzertkasse erhältlich, die etwa eine Stunde vorher öffnet. Veranstalter ist das Regionalzentrum für Kirchenmusik Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Förderung der Orgel- und Kirchenmusik. red