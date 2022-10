Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg beobachteten am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Aus einiger Entfernung konnten sie sehen, wie ein Fahrzeug rasant durch den Kreisverkehr im Bereich der Saalebrücke/Weihertorstraße fuhr. Der schwarze Ford, älteres Modell, geriet an der Ausfahrt zur Turnhouter Straße auf die Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Fahrer wieder auf die Fahrbahn, um den Kreisverkehr in die Turnhouter Straße zu verlassen. Um den entstandenen Schaden kümmerte er sich nicht, heißt es im Polizeibericht weiter. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw nur etwa 400 Meter entfernt gestellt werden.

Sachschaden noch unbekannt

Wie die Polizei schreibt, waren am Fahrzeug deutliche Unfallspuren sichtbar. Es entstand sowohl am Verkehrszeichen als auch am Fahrzeug ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Auf den Unfallflüchtigen kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu. Zudem muss er sich gegebenenfalls für seine rasante Fahrweise verantworten. pol