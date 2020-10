Die Raiffeisenbank Maßbach eG hielt in der Mehrzweckhalle Rannungen ihre Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2019 ab, die wegen der Covid-19-Pandemie in den Herbst 2020 verlegt worden war.

Die 43 anwesenden Vertreter bekamen erfreuliche Geschäftszahlen ihrer Bank für das Jahr 2019 vorgelegt, teilt die Raiffeisenbank Maßbach in einer Presseerklärung mit. Vorstand Michael Hein präsentierte zu Beginn die Geschäftszahlen der Genossenschaftsbank. Die Raiffeisenbank Maßbach eG hat das Geschäftsjahr 2019 wieder erfolgreich abgeschlossen. Die Bilanzsumme ist um 3,6 Prozent auf 165,6 Millionen Euro gestiegen. Das betreute Kundenvolumen legte um 5,4 Prozent auf 332 Millionen Euro zu. Aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 361 000 Euro werden 53 467 Euro an die Mitglieder als Dividende ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 307 546 Euro fließt in die Rücklagen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand ein zufriedenstellendes Ergebnis auf dem durchschnittlichen Niveau der bayerischen Genossenschaftsbanken, heißt es weiter.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Geus berichtete über die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im abgelaufenen Geschäftsjahr und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht seien ordnungsgemäß erstellt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde die Verwendung des Jahresüberschusses genehmigt. Die Genossenschaft schüttet eine Dividende in Höhe von drei Prozent aus. Der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet.

Das turnusgemäß zur Wahl stehende Mitglied des Aufsichtsrates, Fridolin Zehner, wurde einstimmig wiedergewählt. Für die im Herbst stattfindenden Vertreterwahlen wurden vier anwesende Vertreter in den Wahlausschuss berufen. red