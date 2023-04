Mit fast 50 Teilnehmern hatte die Vereinsleitung bei der Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins nicht gerechnet. Besonders erfreut zeigte sich Vorsitzender Manfred Dütsch darüber, dass sowohl Ehrenmitglied Lorenz Sperber mit über 90 Jahren als ältestes Vereinsmitglied als auch der Nachwuchs der Familie Küffner mit gut acht Monaten als jüngstes Mitglied anwesend waren: „Unser OGV Priesendorf ist und bleibt ein Familienverein.“

Das bestätigten auch die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder: So wurden mit der Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft zwei junge Damen geehrt, die bereits in den 1980ern über ihre Eltern zum OGV kamen: Tanja Lamm und Annemarie Orozco. Die Ehrennadel in Gold, die der bayerische Landesverband für die 40-jährige Mitgliedschaft verleiht, erhielt in Abwesenheit Roland Oberle. Er wurde zudem für seine langjährige Tätigkeit als Rechnungsprüfer des Vereins gewürdigt. Drei weitere Mitglieder wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel am Band vom bayerischen Landesverband geehrt: Christoph Diroll, Johann Seyfried und Ehrenmitglied Lorenz Sperber.

Sowohl der Jahresrückblick des Vorsitzenden Dütsch als auch der Rückblick der Jugendgruppenleitung Gabi Kramer bewiesen nicht nur die starke aktive Vereinsarbeit, sondern auch die enge Kooperation von Hauptverein und Jugendgruppe , welche 2022 wieder unzählige Aktionen ermöglicht hatte. Das Publikum zeigte sich sehr beeindruckt, auch bei der Jahresvorschau auf das weitere Jahr 2023, in dem der OGV Priesendorf sein 111-jähriges Jubiläum feiert. Geplant ist unter anderem ein großes Streuobstwiesenfest im September mit einem besonderen Festgottesdienst in Zusammenarbeit mit dem Seelsorgebereich sowie die Einweihung eines Backofens, der heuer aufgrund einer großzügigen Ile-Förderung der „Lebensregion plus“ angeschafft werden kann. Die vielfältigen Aktionen und Projekte des OGV werden „ohne Wenn und Aber“ von der Gemeinde unterstützt, was auch Bürgermeister Matthias Krapp während der Versammlung betonte.

Mehrere Jahre in Folge wurde ein neuer Rekord bei der Mitgliederzahl erreicht: Der OGV hat inzwischen 335 Mitglieder, von denen 116 in der Kinder- und Jugendgruppe Freche Früchtchen sind. Auch die finanzielle Bilanz weist erneut ein ordentliches Plus auf. Entsprechend wird im laufenden Jahr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in eine weitere Streuobstwiese investiert. Vereinsmitglied Frank Scholz stellte in einem knappen geschichtlichen Abriss die Bedeutsamkeit von Streuobstwiesen als Natur- sowie eben auch als Kulturgut heraus. Carmen Scholz