Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch das Fenster eines Gebäudes in der Straße Markusplatz mit Graffiti besprüht. Die Täter brachten mit Farbe ein Zeichen mit linksmotiviertem Hintergrund am Fenster des Abgeordnetenbüros an. Zeugen , die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen in der Straße Markusplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-491 zu melden.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Am Dienstag um 23 Uhr kam ein Pkw in der Ludwigstraße beim Einbiegen in die Luitpoldstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelschaltkasten. Der Fahrer setzte zurück, hielt jedoch kurz darauf an und begutachtete den Schaden am Kasten sowie an seinem Fahrzeug. Eine Absperrkette, die vor dem Schaltkasten angebracht war und abgerissen wurde, schleifte der Mann von der Unfallstelle zu seinem Auto , ließ diese dann aber auf dem Gehweg liegen und flüchtete. Die Störung an der Ampelanlage konnte durch die Stadtwerke schnell behoben werden, allerdings entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen beobachteten einen dunklen Kleinwagen, Näheres zum Verursacher ist jedoch nicht bekannt. Um Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-491.

Radfahrer kollidiert

mit Auto

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr befuhr der 27-Jährige mit seinem Fahrrad die St.-Getreu-Straße und bog nach rechts in den Michelsberg ab. Dabei kam er zu weit nach links und touchierte ein entgegenkommendes Auto .

Hauswand mit

weißer Farbe besprüht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Fischerei eine Hauswand mit weißer Farbe besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. pol