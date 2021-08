Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr standen die Neuwahlen des Vorstands und der Kommandanten im Mittelpunkt. Dabei wurde Florian Fischer zum Vorsitzenden sowie Matthias Fischer zum Kommandanten für die nächsten sechs Jahre gewählt.

Zuvor blickten der scheidende Vorsitzende Patrick Zenk und der scheidende Kommandant Dieter Schaller auf die letzten beiden Jahre zurück. So fanden seitens des Vereins 2019 das 39. Lindenfest und eine Wanderung nach Schönsreuth statt. Die aktive Wehr nahm 2019 an der Brandschutzübung in Schönbrunn teil und der Schwerpunkt der 16 Alarmierungen war erneut in Vierzehnheiligen . 2020 konnte es pandemiebedingt zu keinen Aktivitäten kommen.

Der scheidende Kassier Siegfried Zipfel trug die Kassenberichte der letzten beiden Jahre vor. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Georg Hagel wurde per Handschlag in die aktive Wehr aufgenommen sowie Patrick Zenk für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

In seinem Grußwort dankte Zweiter Bürgermeister Hans-Josef Stich allen für ihren Feuerwehrdienst. Dies tat auch der neue Vorsitzende Florian Fischer. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Florian Fischer, stv. Vorsitzender Matthias Fischer (Kommandant), Kassier Markus Zapf, Schriftführer Johannes Hochwart, Beisitzer: Johannes Gürke (stv. Kommandant), Dieter Schaller, Patrick Zenk, Michael Fischer und Georg Hagel. Johannes Hochwart