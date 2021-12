Die Bamberger Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und Wolfgang Metzner konnten sich über zwei Spendenschecks an die Tafel mitfreuen: Einmal 2000 Euro und einmal 1500 Euro bringen finanzielle Unterstützung für den ehrenamtlichen Verein.

Wilhelm Dorsch , Erster Vorsitzender der Bamberger Tafel, ist voll des Dankes: „Wir mussten ein neues Kühlfahrzeug kaufen, um die Lebensmittel gut von den Märkten hierher zu transportieren. Da kommen die Spenden genau richtig.“ An zwei Tagen pro Woche stehen die Ehrenamtlichen des Vereins an der Essensausgabe in der Hohmannstraße. Vorher wollen die Lebensmittel eingesammelt, sortiert und bereitgestellt werden. 80 bis 100 bedürftige Menschen kommen jeweils zur Lebensmittelausgabe, ein Stamm von etwa 20 Helferinnen und Helfer teilt das Essen aus – coronakonform, versteht sich.

„Die Bamberger Bevölkerung unterstützt uns so toll, wir sind ja komplett ehrenamtlich“, sagt Dorsch . Kurz vor Weihnachten gab es nun zwei Mal Spenden-Besuch: Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner und Stephan Fiedler vom Aufseßhöflein übergaben einen Scheck über 2000 Euro . „Die Paare, die ich dort traue, können freiwillig 100 Euro an die Tafel spenden. Ich freue mich jedes Mal, dass sich wieder so viele beteiligt haben“, so Metzner. Der zweite Scheck kam von der Bambergerin Ebony Rogers. Sie hat 2020 ein ehrenamtliches Müllsammel-Projekt ins Leben gerufen, das sie zwischenzeitlich mit einer Spendenaktion für die Tafel verknüpft hat: Pro Kilo eingesammelten Mülls gehen 25 Cent auf das Spendenkonto. So kamen 750 Euro zusammen, die die Firma Weyermann – bei der Ebony Rogers angestellt ist – auf 1500 Euro verdoppelt hat. red