Auf Schokolade im Wert von fast 100 Euro hatte es ein Ladendieb am Dienstagnachmittag in einem Hallstadter Einkaufsmarkt abgesehen. Der Kunde packte die Ware in seinen Rucksack und verließ den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Er wurde jedoch von der Marktleiterin dabei beobachtet. Der Mann erhält eine Anzeige und ein Hausverbot.

Seniorin ist

ihr Handy los

Ihr Handy legte am Dienstagabend eine 71-Jährige auf einem Holzpfahl in einer Hofeinfahrt im Schwalbenweg ab. Zwischen 16 und 19 Uhr wurde es von einem unbekannten Dieb entwendet. Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.

Parkrempler

sucht das Weite

Am Montagnachmittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Hirschaid einen geparkten Pkw und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Der Ford war in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Löserstraße abgestellt. pol