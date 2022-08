Memmelsdorf — Die Sommermittekonzerte in der barocken Orangerie von Schloss Seehof bieten von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. August, drei Konzerte , die als sommerlich leicht und heiter gedacht sind.

Das „A pure Orleans Hotjazz Sextett - Heye´s Society“ startet am Freitag, 19. August, mit Freude an der Improvisation über die Themen der Musik aus New Orleans und Chicago zwischen 1900 und 1930.

Das Duokonzert unter dem Motto „Cello meets Vibraphone“ am Samstag, 20. August, bietet Musik aus Barock, Klassik und Jazz. Hier spielen Anna Carewe (Cello) und Oli Bott (Vibraphone).

Die Matinee am Sonntag, 21. August, beschließt die Reihe mit dem Streichquartett „La Finesse“. Die vier Damen spielen klassische Stücke im Musikgeschmack unserer Zeit.

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr, die Matinee bereits um 11 Uhr. Weitere Infos unter www.festival-schloss-seehof.de. Tickets gibt es entweder beim BVD (0951-980 82-20, E-Mail info@bvd-ticket.de, 0170-584 65 20) oder vor der Veranstaltung an der Einlasskasse. red