Die Außenstelle von Deutschlands größtem Science-Center, die „MS experimenta“, geht wieder auf Reisen. Das Schiff steuert von 10. Juli bis 5. November insgesamt 17 Städte in Baden-Württemberg und Bayern an.

Von 1. bis 5. September legt die „MS experimenta“ in Bamberg an. Mit vielfältigen Mitmachstationen, Workshops und spannenden Filmvorführungen im Mini-Dome mit 360-Grad-Projektionskuppel ist der Aufenthalt an Bord ein Erlebnis für die ganze Familie. Wissenschaft und Technik werden spielerisch erlebbar.

Das Angebot, das zum Entdecken, Erleben und Experimentieren einlädt, richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. An Schultagen ist das Zeitfester von 10 bis 12 Uhr nur für Schulklassen buchbar.

Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Eine Anmeldung für ein zweistündiges Zeitfenster ist im Vorfeld auf der Website ms-experimenta.science erforderlich.

Die Ausstellung an Bord der „MS experimenta“ gliedert sich in zwei Teile: Im Teil „Du bist Wissenschaft“ erfahren Klein und Groß Verblüffendes über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten: Wie hat sich der moderne Mensch entwickelt? Wie findet Denken statt? Und was passiert beim Alterungsprozess?

Die eigenen Fertigkeiten auf die Probe stellen die Exponate im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“. red