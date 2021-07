Bamberg ist eine der ersten Kommunen in Bayern, in der wieder Schwimmunterricht auf dem Stundenplan steht. Möglich wird diese Schulschwimm-Offensive, weil die Stadtwerke Bamberg an Schultagen vormittags das Freibad Gaustadt für den Schwimmunterricht reservieren.

Ausschließlich im Freibad

Für die Öffentlichkeit ist das Bad am Michelsberger Wald werktags ab 14 Uhr geöffnet, am Wochenende ganztags. Auch das morgendliche Frühschwimmen der „Freunde des Gaustadter Freibads “ findet weiterhin statt.

Aufgrund des Corona-Infektionsschutzes findet das Schulschwimmen ausschließlich im Freibad Gaustadt statt.

Nach dem morgendlichen Frühschwimmen ist das komplette Bad dann an Schultagen bis 12.45 Uhr für den Schwimmunterricht reserviert. Nach der gründlichen Reinigung der Anlage startet ab 14 Uhr der gewohnte Betrieb für die Öffentlichkeit.

Am Wochenende ist das Freibad Gaustadt von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr für die Öffentlichkeit reserviert. Wer das Schwimmbad besuchen will, kauft vorher sein Ticket online unter www.stadtwerke-bamberg.de. red