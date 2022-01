Die drei Robinien in der Hellerstraße weisen am Stammfuß größere Faulstellen auf, die sich deutlich negativ auf die Standsicherheit auswirken. Deshalb lassen sich die Bäume aus Verkehrssicherungsgründen nicht mehr erhalten und müssen entfernt werden. Darauf weist die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung hin.

Arbeiten heute

Die entsprechenden Arbeiten werden heute stattfinden. Um alle Sicherheitsabstände zu gewähren und den Durchgangsverkehr nicht zu stören, wird eine kleine Hubarbeitsbühne eingesetzt. Zudem müssen vorab wenige Stellplätze gesperrt werden.

Ersatzbäume

Eine Ersatzpflanzung mit klein- bis mittelkronigen Klimabäumen ist vorgesehen. Sie soll im Zuge der Neugestaltung in der Hellerstraße vorgenommen werden, die im Rahmen des Sonderfonds „ Innenstädte beleben“ geplant ist, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter. red