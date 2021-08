In der jüngsten Sitzung des Altendorfer Gemeinderats wurde noch einmal ausführlich über das Projekt Kindertagesstätte und Tagespflege unter einem Dach im neuen Baugebiet „Haidwiesen“ diskutiert. Für die Kindertagesstätte wird, wie im Kürbisland, die Gemeinde Altendorf die Trägerschaft übernehmen. Für die Tagespflege ist man aktuell im Gespräch mit dem BRK. Alle anderen möglichen Träger sind abgesprungen bzw. stellten sich die Übernahme für beide Einrichtungen vor. Altendorfs Bürgermeister Karl-Heinz Wagner ( CSU ) kann sich aber auch andere Betriebsträger für die Tagespflege vorstellen.

Eile war offenbar geboten

Der begleitende Architekt Werner Dresel aus Altendorf erläuterte dem Gemeinderat die Vorplanungen. Im Vorfeld war es zu Irritationen im Gemeinderat gekommen, da die Gemeindeverwaltung bis Ende Juni belastbare Unterlagen bei der Regierung von Oberfranken einreichen musste und so das Projekt nicht mehr ausführlich diskutiert werden konnte. Wäre die Frist versäumt worden, hätte das Sonderinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ des Freistaats Bayern, das wegen Corona um ein Jahr verlängert worden war, nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

Das L-förmige Gebäude wird im Bereich der Kindertagesstätte eine Krippengruppe und eine Kindergarten-Gruppe im Erdgeschoss und eine weitere Kindergarten-Gruppe im Obergeschoss mit den entsprechenden Funktionsräumen sowie einem Mehrzweckraum im Erdgeschoss beinhalten. Das bei der Kindergartenaufsicht vorgestellte Raumprogramm wurde für gutgeheißen und als genehmigungsfähig angesehen. Eine Betriebserlaubnis für jeweils 25 Kinder in der Kindergarten-Gruppe und für zwölf Kinder in der Kinderkrippe wurde in Aussicht gestellt.

Der Bereich der Tagespflege hat Platz für bis zu 18 Gäste. Eine dafür nötige Raumplanung wurde bereits mit dem aktuell möglichen Betriebsträger abgestimmt. Dieser Bereich wird gefördert durch die Förderrichtlinie Pflege im sozialen Nahraum des Freistaats.

Der großzügige Gartenbereich soll dann zur Begegnungsstätte für alle Nutzergruppen werden.

Für die Kindertagesstätte stehen zurzeit rund 850 Quadratmeter und für die Tagespflege 294 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Die Baumaßnahme wird aktuell mit Kosten von rund 4,7 Millionen Euro geschätzt. Baubeginn soll im Frühjahr 2022 sein und man rechnet mit einer Bauzeit von ca. 15 Monaten.

Aus den Reihen des Gemeinderats kam der Einwand, der Raum für Begegnungsmöglichkeiten von Kindern und Tagespflegegästen sei zu klein. Hier sollte man noch einmal mit dem Kindergartenpersonal und dem möglichen Träger diskutieren. Auch welchen Energiestandard man durch welche Bauweise bekommen könne, wurde nachgefragt. Das müsse, so der Architekt, erst in Zusammenarbeit mit dem Energieberater abgesprochen werden. Diskussionsbedarf gab es darüber hinaus noch hinsichtlich der Parksituation vor dem Gebäude .