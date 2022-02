Zivilbeamte der Bamberger Polizei suchten am Donnerstagabend ein Wohnanwesen im Bamberger Osten auf, um dort Ermittlungen durchzuführen. Beim Betreten des Hauses kam den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Beim Betreten der Wohnung kamen Rauschgift und dazugehörige Utensilien zum Vorschein. Zudem lag noch offen ein PTB-Revolver herum, der neben dem Rauschgift ebenfalls sichergestellt wurde. Der 31-jährige Mieter muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Ein 28-Jähriger wird zur Anzeige gebracht, weil er anfangs die Polizeiaktion mit seinem Handy filmte.

50-jähriger Autofahrer war stark betrunken

Die Polizei hielt m Donnerstagmittag gegen 14 Uhr am Kaulberg einen 50-jährigen Autofahrer an, weil er mit seinem Handy telefonierte. Während der Kontrolle wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen, was ein Alkoholtest bestätigte. Der Mann brachte es auf 1,84 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des Autofahrers wurde von der Polizei sichergestellt.

Im Kosmetikstudio

Geld mitgehen lassen

Zwischen Freitag, 11.Februar, und Donnerstagmorgen wurde aus einem Kosmetikstudio in der Bamberger Innenstadt ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Heckscheibe an Renault eingeschlagen

In der Ferdinand-Tietz-Straße in der Gartenstadt hat zwischen Samstag, 12. Februar, 12 Uhr, und Donnerstag, 14.15 Uhr, ein Unbekannter an einem geparkten silbernen Renault Scenic die Heckscheibe vermutlich mit einem Stein beschädigt. Der Fahrzeughalterin ist Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Hausfassade mit Graffiti besprüht

In der Egelseestraße am Durchgang zur Nürnberger Straße wurden über einen längeren Zeitraum Graffiti gesprüht. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert. Täterhinweise dazu nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

in der Stadt

Am Börstig wurde am Donnerstag zwischen 5.45 und 13 Uhr der linke Außenspiegel eines geparkten silbernen VW Passat abgefahren. Dem Fahrzeughalter ist dadurch Schaden in Höhe von 400 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Parkrempler unter Tel. 0951/9129-210. Auf dem Parkplatz eines Discounters am Münchner Ring wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr das Heck eines dort geparkten schwarzen Skoda Fabia angefahren. An dem Auto wurde Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet. Die Polizei sucht zu diesem Parkrempler Zeugen unter 0951/9129-210. pol