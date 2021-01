Beim Linksabbiegen stieß am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Autofahrer mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen zusammen, der die B 26 überquerte. Ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Hafengebiet davon. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Opel Astra mit TIR-Kennzeichen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol